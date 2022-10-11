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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Владелец Lego покупает оператора образовательной платформы Brainpop за $875 млн

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Датская Kirkbi A/S, владелец производителя конструкторов Lego, покупает оператора американской образовательной платформы Brainpop за $875 млн, сообщает The Wall Street Journal.

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Brainpop выпускает короткометражные анимационные фильмы, используемые в школах для обучения детей различным предметам - от математики до музыки.

Kirkbi намерена закрыть сделку по покупке FWD Media Inc., владеющей Brainpop, уже во вторник.

Датская Kirkbi является холдинговой и инвестиционной компанией семьи Кирк-Кристиансен, ей принадлежит 75% Lego A/S.

Lego Brainpop
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