Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Вместо магазинов Lego в России появится сеть "Мир кубиков"

Вместо магазинов Lego в России появится сеть "Мир кубиков"
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Inventive Retail Group, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, запускает новую сеть магазинов "Мир кубиков" вместо сертифицированных магазинов Lego.

Новый проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах РФ, а также онлайн-магазина, заказы которого будут доставляться по всей России, говорится в сообщении ритейлера.

Ассортимент магазинов "Мир кубиков" будет состоять преимущественно из конструкторов и аксессуаров к ним. Со временем компания планирует добавить в ассортимент развивающие игрушки. Ассортимент будет мультибрендовым, Lego останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта у других поставщиков, поскольку компания Lego остановила операционную деятельность в России.

Компания также не исключает появление в будущем в ассортименте собственной торговой марки.

Первые обновленные магазины под вывеской "Мир кубиков" уже начали работу. В планах компании до конца октября обновить площадки для всех остальных магазинов новой сети. В 2022 году ритейлер не планирует открывать новые магазины, но в будущем готов вернуться к открытиям и развитию формата.

Lego Мир кубиков Inventive Retail Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Клишас отметил расхождения в законах насчет права состоящих на воинском учете покидать РФ

Клишас отметил расхождения в законах насчет права состоящих на воинском учете покидать РФ

Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области

Число легковых авто в очереди на российско-грузинской границе снизилось до 3 тыс.

Военкомат пытались поджечь в Новосибирске

Военкомат пытались поджечь в Новосибирске

Минтруда пообещало индексировать пенсии по старости выше уровня инфляции

Что произошло за день: среда, 28 сентября

Выпуск легковых машин в России за восемь месяцев сократился в 2,8 раза

В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как международный терроризм

В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как международный терроризм
Военная операция на Украине

В Астраханской области у границы с Казахстаном ввели режим повышенной готовности

Росстат сообщил об инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });