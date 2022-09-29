Вместо магазинов Lego в России появится сеть "Мир кубиков"

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Inventive Retail Group, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, запускает новую сеть магазинов "Мир кубиков" вместо сертифицированных магазинов Lego.

Новый проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах РФ, а также онлайн-магазина, заказы которого будут доставляться по всей России, говорится в сообщении ритейлера.

Ассортимент магазинов "Мир кубиков" будет состоять преимущественно из конструкторов и аксессуаров к ним. Со временем компания планирует добавить в ассортимент развивающие игрушки. Ассортимент будет мультибрендовым, Lego останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта у других поставщиков, поскольку компания Lego остановила операционную деятельность в России.

Компания также не исключает появление в будущем в ассортименте собственной торговой марки.

Первые обновленные магазины под вывеской "Мир кубиков" уже начали работу. В планах компании до конца октября обновить площадки для всех остальных магазинов новой сети. В 2022 году ритейлер не планирует открывать новые магазины, но в будущем готов вернуться к открытиям и развитию формата.