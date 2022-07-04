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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Lego включат в список товаров для параллельного импорта

Lego включат в список товаров для параллельного импорта
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта в РФ дополнительной номенклатурой брендов Siemens, BMW и Lego, исключив из списка продукцию компаний, которые продолжают работу на российском рынке, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Механизм параллельного импорта работает. Не так давно мы внесли в Минюст откорректированный перечень. Из него исключены компании, которые продолжают поставлять на российский рынок свою продукцию и не уходили с нашего рынка. А, наоборот, включены в него – продукция компаний Siemens, BMW – тех, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет продукцию на наш рынок", - сказал Мантуров журналистам в кулуарах выставки Innoprom-2022.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомственный приказ, который находится на согласовании в Минюсте, вносит отдельные уточнения в перечень товаров для параллельного импорта. Номенклатуру товаров, параллельный ввоз которых будет разрешен этим приказом, в министерстве не конкретизировали.

"В первую очередь изменения касаются брендов Siemens, BMW и Lego (конструкторы) – они включены в перечень. Бренды Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Merries (средства детской гигиены) и др. исключаются, так как производители гарантируют поставки в РФ", - сказали в Минпромторге.

Ранее источник, знакомый с скорректированным перечнем, говорил "Интерфаксу", что в отношении Siemens речь идет о газовых турбинах (сейчас в перечне значатся турбины GE). Отдельные группы товаров марки BMW уже значатся в перечне.

В Минпромторге заявили, что считают ключевым критерием эффективности механизма параллельного импорта "доступность всех необходимых товаров для граждан, а также для промышленных предприятий". "Именно поэтому мы включили в перечень как товары потребительского сектора (одежда, гаджеты, транспортные средства), так и продукцию, необходимую для функционирования производственных мощностей (комплектующие, расходные материалы)", - отметили в Минпромторге.

Мантуров, комментируя текущую ситуацию на российском рынке в ходе общения с журналистами на выставке Innoprom-2022, добавил: "Всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тысяч, покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это – посчитайте в процентном отношении".

Минпромторг Lego Siemens BMW
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