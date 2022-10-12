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Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Текущая ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, продолжается движение в сторону рецессии и стагфляции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

"Начну с тенденций в мировой экономике, где текущая ситуация продолжает оставаться неустойчивой, двигаясь в сторону рецессии и стагфляции. Уже сейчас по итогам первого полугодия 2022 г. признаки рецессии зафиксированы в США и еврозоне. Кроме того, Китай переживает значительное охлаждение, которое связано со снижением стоимости активов и инвестиционной активности населения и бизнеса", - сказал министр, комментируя внешние предпосылки, заложенные в трехлетний макропрогноз.

"Сохраняется высокая волатильность и высокие уровни цен на товарных рынках из-за опасений дефицита предложения. Несмотря на умеренное снижение в сентябре, цены на природный газ и уголь остаются рекордно высокими (по данным Минэкономразвития, рост на 173% и 97% в годовом выражении) после сокращения поставок из России. Более того, в дальнейшем сокращение поставок не сможет компенсироваться импортом СПГ из США и других стран в силу того, что отсутствуют необходимые мощности", - подчеркнул Решетников.

"Цены на нефть также существенно выше прошлогодних (по данным Минэкономразвития - на 23% г/г). Высокая стоимость энергоносителей поддерживает цены удобрений (рост на 20% г/г). А цены на продовольствие, несмотря на некоторую стабилизацию в последние месяцы (плюс 5,5% г/г в сентябре и плюс 7,7% г/г октябре), превышают уровень 2019-2020 годов более чем на 40%", - добавил глава Минэкономразвития.

Он также отметил, что на черные и цветные металлы в мире цены снижаются (на 15% и 7% г/г), что "также может быть первым признаком замедления мировой экономики".

Одновременно, по его словам, инфляция в ряде стран продолжает достигать рекордных значений. "В частности, в еврозоне инфляция продолжает разгоняться - в сентябре уже достигла 10% г/г (после 9,1% г/г в августе), несмотря на предпринимаемые ими монетарные меры", - сказал министр.

"На фоне раскручивания инфляции в развитых странах ДКП продолжает ужесточаться. Отмечу, что фактически мы видим завершение беспрецедентно длинного суперцикла низких ставок, когда были накоплены огромные корпоративные и бюджетные долги без расходов на обслуживание. Поэтому увеличение расходов на обслуживание в условиях замедляющихся экономик может повысить риски финансовой стабильности, в первую очередь, в корпоративном секторе. Образовался целый пласт компаний, которые будут испытывать сложности с обслуживанием своих долгов при формировании положительных процентных ставок", - предупредил Решетников о рисках финстабильности в корпоративном секторе в развитых странах.

Максим Решетников Минэкономразвития
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