Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Банк России пока не видит значимый рост устойчивой составляющей инфляции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Устойчивая составляющая инфляции пока не нарастает, усиления краткосрочных проинфляционных рисков не наблюдается, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Исходя из того, что устойчивая составляющая инфляции значимо не нарастает, усиления краткосрочных проинфляционных рисков мы не наблюдаем. Хотя общий уровень устойчивого темпа роста цен сейчас повысился по сравнению со значениями июля-августа", - отметил он.

По данным Росстата, инфляция с 27 сентября по 3 октября 2022 года составила 0,07% после инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября, дефляции 0,03% с 13 по 19 сентября. Из недельных данных Росстата следует, что годовая инфляция в стране замедлилась по состоянию на 3 октября примерно до 13,5% с 13,7% на 26 сентября, 13,92% на 19 сентября, 14,05% на 12 сентября, 14,3% на конец августа и 15,1% на конец июля.

"Если посмотреть на динамику недельных цифр, то в целом видно, что все-таки значительный вклад в повышение недельных приростов цен вносят плодоовощи, которые сейчас растут темпами, сопоставимыми с соответствующим периодом 2021 года. Прирост темпов в части устойчивых факторов пока не столь значителен, если смотреть по общему индексу", - отметил зампред ЦБ.

Банк России Алексей Заботкин Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Ветрогенерация в Европе упала почти вдвое

Льготы по ИИС не будут предоставляться на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу глобального спроса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });