Банк России пока не видит значимый рост устойчивой составляющей инфляции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Устойчивая составляющая инфляции пока не нарастает, усиления краткосрочных проинфляционных рисков не наблюдается, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Исходя из того, что устойчивая составляющая инфляции значимо не нарастает, усиления краткосрочных проинфляционных рисков мы не наблюдаем. Хотя общий уровень устойчивого темпа роста цен сейчас повысился по сравнению со значениями июля-августа", - отметил он.

По данным Росстата, инфляция с 27 сентября по 3 октября 2022 года составила 0,07% после инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября, дефляции 0,03% с 13 по 19 сентября. Из недельных данных Росстата следует, что годовая инфляция в стране замедлилась по состоянию на 3 октября примерно до 13,5% с 13,7% на 26 сентября, 13,92% на 19 сентября, 14,05% на 12 сентября, 14,3% на конец августа и 15,1% на конец июля.

"Если посмотреть на динамику недельных цифр, то в целом видно, что все-таки значительный вклад в повышение недельных приростов цен вносят плодоовощи, которые сейчас растут темпами, сопоставимыми с соответствующим периодом 2021 года. Прирост темпов в части устойчивых факторов пока не столь значителен, если смотреть по общему индексу", - отметил зампред ЦБ.