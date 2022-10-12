В Минфине считают, что еще рано расширять применение НДД

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Расширять практику применения НДД преждевременно, в текущих условиях нельзя сокращать доходную базу федерального бюджета, заявил на Российской энергетической неделе замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Если говорить о балансе между интересами отрасли и доходами бюджета, понятно, что сейчас в условиях ожидаемого эмбарго есть некие проблемы с логистикой, которые, как Минэнерго сейчас сказало, решаются, но в моменте определенное снижение добычи все равно будет, оно имеет место уже быть и будет, наверное, в небольших объемах, 5%, в следующем году. В этих условиях говорить о расширении практики применения НДД, на наш взгляд, преждевременно", - считает он.

По его словам, Минфин здесь исходит из потребности отрасли - "если отрасль будет видеть рынки сбыта для своей продукции, если не будет видеть, что та нефть, которая будет добываться на новых участках, новой добычи на выработанных участках, если на нее будет спрос, конечно, мы можем быть готовы пойти навстречу отрасли и расширять практику применения НДД".

Однако, отметил Сазанов, "ни в коем случае, особенно в сегодняшних условиях, мы не можем допустить снижения доходной базы, которая сейчас есть на традиционных месторождениях".

"Сейчас бюджет остро нуждается в доходах и, конечно, какое-либо выпадение доходов мы допустить не можем, - сказал он. - Поэтому здесь будет определяться конъюнктурой рынка, возможностью по дистрибуции, по продажам нашей нефти. И тогда уже будет приниматься решение по расширению периметра НДД. В любом случае мы здесь готовы совместно с отраслью, Минэнерго продолжать работу. Как мы в этом году показали, я надеюсь, и все видят результат этой работы".