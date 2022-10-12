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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

В Минфине считают стабилизацию налогов возможной при стабилизации расходов бюджета

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Налоговая политика может стабилизироваться по мере стабилизации расходных обязательств государства, считает замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Все определяется расходными обязательствами - невозможно ожидать неизменности в доходах, если у нас непонятен объем расходных обязательств. Поэтому по мере того, как происходить стабилизация расходных обязательств, можно будет ожидать и стабилизации налоговой политики в части доходов", - сказал он, выступая в рамках Российской энергетической недели.

"Мы здесь как бы принимающая сторона от потребностей, которые есть на расходной стороне бюджета", - отметил замминистра.

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин на этом же мероприятии отметил, что "надо реагировать на те вызовы, которые есть".

"Вот сейчас реакция, которая есть и с точки зрения консолидации бюджетных доходов, и соответственно, реакции отрасли, она отвечает вызовам, с которыми мы столкнулись. Мне кажется, удалось найти баланс, который позволяет комфортно в текущих макроусловиях сейчас находиться в этой ситуации. Завтра будем смотреть, как будет развиваться, но исходя из текущего статус кво есть некий баланс", - пояснил Сорокин. "Есть заделы по добыче и переработке, которыми можно маневрировать при необходимости, налоговая система это позволяет", - добавил он.

Минфин Алексей Сазанов Минэнерго Павел Сорокин
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