Акции служб такси и доставки в США рухнули на призыве признать их подрядчиков сотрудниками

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Цена бумаг ведущих служб заказа такси и доставки еды в США упала после предложения министерства труда считать доставщиков и таксистов сотрудниками компаний, а не независимыми подрядчиками.

Акции Uber Technologies накануне упали в цене на 10,4%, Lyft Inc. - на 12%, DoorDash Inc. - на 6%.

Целью Минтруда США является защита прав десятков миллионов американцев, работающих в секторе так называемой "экономики свободного заработка" (gig economy). После внесения предложения начнется 45-дневный период, в течение которого все заинтересованные лица могут направить министерству свои комментарии.

Для компаний, работающих по принципу "свободного заработка", включение в штат миллионов сотрудников грозит резким увеличением расходов.

"Сервисы такси и прочие игроки gig economy зависят от бизнес-модели, основанной на работе с подрядчиками, и их включение в число сотрудников по сути перевернет всю модель с ног на голову и вызовет структурные изменения", - отметил аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

"Многочисленные опросы, проводимые в разных штатах, говорят о том, что многие водители выбирают эту работу из-за независимости и гибкости. Федеральным политикам стоит прислушаться к этой большой и разнообразной группе водителей, прежде чем утверждать окончательные правила", - говорится в сообщении Lyft.