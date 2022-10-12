Российский дилер насосов передумал судиться с отказавшейся от сотрудничества Grundfos

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял отказ ООО "Инженерный центр "Астив" (входит в ГК "Астив", Петербург) от иска на 2,023 млрд рублей к ООО "Грундфос" (российское подразделение датского производителя насосного оборудования Grundfos GmbH) и прекратил производство, следует из картотеки арбитражных дел.

Решение принято по итогам судебного заседания 3 октября. В определении суда говориться, что заявитель ходатайствовал об отказе от иска и о прекращении производства.

Группа "Астив" - дилер крупнейших в Европе производителей технологического оборудования для тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе Grundfos. Иск о взыскании с "Грундфоса" 2,023 млрд рублей убытков в виде неполученного дохода за период с 1 января 2022 года по 1 января 2032 года столичный арбитраж принял к рассмотрению в июне 2022 года.

Как объяснял тогда учредитель ГК "Астив" Андрей Шеверев, ответчик с 1 марта прекратил принимать и выдавать заказы в России. По его словам, Grundfos не выполнил также обязательства по обслуживанию в России уже поставленного оборудования, предоставлению запасных частей и так далее. Группа "Астив" в этой ситуации решила получить упущенную выгоду за 10 лет, оценив доход от сотрудничества с Grundfos примерно в 200 млн рублей в год.

В начале марта концерн Grundfos приостановил работу в России, а в августе объявил о закрытии бизнеса в России и Белоруссии. Компания сообщила о переговорах с российским менеджментом о передаче им в управление российских компаний, а также о реструктуризации российского бизнеса.

Grundfos был основан в 1945 году в городе Бьеррингбро (Дания). В 1992 году открылось представительство компании в России, в 2005 году - завод "Грундфос Истра" в Московской области по производству оборудования (вертикальные, центробежные, консольно-моноблочные насосы с частотно-регулируемыми двигателями, насосы для водоотведения, станции дозирования, установки повышения давления и пожаротушения, системы управления).

В декабре 2021 года СМИ сообщали, что Минпромторг и Московская область заключили СПИК 2.0 по внедрению технологии производства энергоэффективного насосного оборудования для водоотведения и водоснабжения на заводе "Грундфос Истра" к 2030 году. Инвестиции в проект составят 2,2 млрд рублей.

Группа компаний "Астив" работает на рынке с 1995 года, является дилером технологического оборудования для тепло-, водоснабжения и водоотведения. Кроме того компания считается официальным сервис-центром Grundfos в России, проводит пусконаладочные работы и осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Инженерный центр "Астив" являются Андрей Шеверев (80%) и Сергей Шеверев (20%).