Более 2 млрд руб. требует с датского производителя насосов Grundfos его российский дилер

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск ООО "Инженерный центр "Астив" (входит в ГК "Астив", Санкт-Петербург) о взыскании 2,023 млрд рублей с ООО "Грундфос" (российское подразделение датского производителя насосного оборудования Grundfos GmbH) убытков в виде неполученного дохода, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 7 июня и принято к производству, первое заседание назначено на 12 июля.

Убытки взимаются с поставщика за период с 1 января 2022 года по 1 января 2032 года.

Претензии ГК "Астив" к Grundfos

Группа "Астив" - дилер крупнейших в Европе производителей технологического оборудования для тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе Grundfos.

Как пояснил "Интерфаксу" учредитель ГК "Астив" Андрей Шеверев, иск связан с приостановкой ООО "Грундфос" приема и выдачи заказов в России с 1 марта текущего года.

"В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ, группа компаний "Астив" хочет получить упущенную выгоду за 10 лет. Если мы зарабатывали около 200 млн рублей в год от сотрудничества с Grundfos, то пусть датская компания компенсирует 2 млрд рублей за 10 лет и уходит из России", - сказал Шеверев.

По его словам, Grundfos не выполнил также обязательства по обслуживанию в РФ уже поставленного оборудования, предоставлению запасных частей и так далее.

Приостановка деятельности Grundfos в РФ

Концерн Grundfos приостановил свою деятельность в России. На его сайте в начале марта текущего года было обнародовано сообщение, что Grundfos "приостанавливает всю деятельность на своем производстве и в своих офисах продаж на всей территории России, товары не будут доставляться, и новые заказы не будут приниматься".

Концерн отмечал: "Мы продолжаем поддерживать свой персонал, свои офисы и завод, чтобы быть готовыми открыться снова, когда ситуация позволит это сделать".

Согласно сайту, концерн Grundfos основан в 1945 году в городе Бьеррингбро (Дания). В 1992 году открылось представительство в РФ, в 2005 году - завод "Грундфос Истра" в Московской области по производству оборудования (вертикальные, центробежные, консольно-моноблочные насосы с частотно-регулируемыми двигателями, насосы для водоотведения, станции дозирования, установки повышения давления и пожаротушения, системы управления).

В декабре 2021 года СМИ сообщали, что Минпромторг РФ и Московская область заключили СПИК 2.0 по внедрению технологии производства энергоэффективного насосного оборудования для водоотведения и водоснабжения на заводе "Грундфос Истра" к 2030 году. Инвестиции в проект составят 2,2 млрд рублей.

Группа компаний "Астив" работает на рынке с 1995 года, является дилером технологического оборудования для тепло-, водоснабжения и водоотведения. Кроме того компания считается официальным сервис-центром Grundfos в России, проводит пусконаладочные работы и осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования. Согласно выписки из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Инженерный центр "Астив" являются Андрей Шеверев (80%) и Сергей Шеверев (20%).