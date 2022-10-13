ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ПАО "Мегафон" из-за необоснованного повышения тарифов, говорится в сообщении ведомства.

ФАС уточняет, что в мае текущего года "Мегафон" повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

Антимонопольная служба установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала текущего года. В связи с этим ФАС провела анализ экономической обоснованности повышения.

"Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей", - говорится в сообщении.

В результате ФАС России возбудила в отношении "Мегафона" дело по признакам нарушения п.1 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции.

В пресс-службе "Мегафона" заявили "Интерфаксу, что компания заранее проинформировала ФАС об изменении стоимости тарифов. "Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию", - сказали в пресс-службе оператора.