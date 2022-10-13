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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" намерено обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) АО "Оракл компьютерное оборудование", сообщается в материалах на "Федресурсе".

"АО "Оракл компьютерное оборудование" не исполняет вступившее в законную силу решение суда о взыскании суммы за неисполнение контрактных обязательств. В связи с этим мы намерены обратиться с заявлением о начале процедуры банкротстве этого юридического лица", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мегафона".

При этом в компании не уточнили, о каком решении суда и каком контракте идет речь.

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Между тем согласно материалам в картотеке арбитражных дел, "Мегафон" в мае подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с АО "Оракл компьютерное оборудование" 44,1 млн рублей. В июле суд удовлетворил иск оператора.

Как говорится в резолютивной части решения суда, "Мегафон" заключил с АО "Оракл компьютерное оборудование" договоры, предусматривающие оказание услуг технической поддержки оборудования и/или программного обеспечения. Оператор перевел 100-процентрую предоплату за услуги по этим договорам на сумму 105,6 млн рублей, однако с 4 марта 2022 года АО "Оракл компьютерное оборудование" в нарушение договоров в одностороннем порядке прекратило оказание технической поддержки.

"Мегафон" обратился к ответчику с претензией об отказе от заказов и возврате сумм переплаты, но претензия была оставлена без ответа и без удовлетворения. В связи с этим "Мегафон" обратился в суд. АО "Оракл компьютерное оборудование" требования о взыскании не оспорило.

Мегафон Oracle
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