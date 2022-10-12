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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

Тарифы для 28 млн абонентов оператора в 2022 году выросли более чем на 20%

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ФАС признала ПАО "МТС" нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи, сообщил регулятор.

Речь идет о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года - компания объясняла удорожание ростом собственных затрат.

Антимонопольное дело в отношении МТС по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции ФАС возбудила в феврале.

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"Подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил", - говорится в сообщении ФАС.

При этом в августе МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%; оставшиеся тарифы оператор повысил в сентябре и октябре - в среднем на 9,7%.

"Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%", - рассчитали в ФАС.

"Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей", - отметил регулятор.

В среду комиссия ФАС признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Компании грозит штраф, размер которого будет определён в ходе административного расследования.

Регулятор выдал МТС предписание снизить тарифы, которые ранее были повышены, до экономически обоснованного уровня.

ФАС МТС
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