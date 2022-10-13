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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В ЦБ РФ заявили, что смотрят на судьбу замороженных активов консервативно

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Недавние разъяснения Еврокомиссии дают определенную надежду в вопросе о судьбе замороженных из-за санкций активов, но Банк России пока не склонен переоценивать значимость этих сигналов.

Из разъяснения Еврокомиссии, которое было опубликовано в минувший четверг в составе очередного санкционного пакета, следует, что власти отдельных стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года. НРД, в свою очередь, сообщил, что после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов и ожидает получения общего разрешения в октябре.

"Мы видели определенные решения Еврокомиссии, которые были приняты недавно, возможно, здесь какой-то позитив появится. Но мы пока смотрим на историю с послаблениями консервативно", - сказал зампред ЦБ Филипп Габуния, выступая на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.

"Эти активы будут иметь достаточно длинную историю, если не случится что-то хорошее и эти активы не будут разморожены", - сказал он.

ЦБ РФ Еврокомиссия ЕС
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