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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

"СПБ биржа" перенесет дату перевода части иностранных бумаг на торговые счета

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" после консультаций с Банком России и участниками торгов переносит на несколько дней дату перевода части иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов.

Как сообщила пресс-служба биржи, это связано с завершением процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов.

Биржа сообщит дополнительно дату, с которой участники торгов и их клиенты (инвесторы) смогут заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг.

СПБ биржа Банк России
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