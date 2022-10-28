"СПБ биржа" перенесет дату перевода части иностранных бумаг на торговые счета

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" после консультаций с Банком России и участниками торгов переносит на несколько дней дату перевода части иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов.

Как сообщила пресс-служба биржи, это связано с завершением процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов.

Биржа сообщит дополнительно дату, с которой участники торгов и их клиенты (инвесторы) смогут заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг.