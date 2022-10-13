МЭА понизило оценку спроса на нефть в 2022 и 2023 годах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства.

Так, аналитики оставили без изменений оценку спроса в 2021 году - до 97,7 млн б/с, прогноз на 2022 год по сравнению с сентябрьским отчетом снижен на 100 тыс. б/с - до 99,6 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,9 млн б/с против 2 млн б/с месяцем ранее.

Также МЭА понизило оценку спроса на нефть в мире в 2023 году со 101,8 млн б/с до 101,3 млн б/с. Таким образом, аналитики скорректировали оценку роста потребления в сторону снижения на 400 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с.

Агентство отмечает, что оценка мирового спроса была скорректирована в связи с ухудшением состояния мировой экономики, а также ростом цен на топливо ввиду принятого плана ОПЕК+ по снижению добычи.

Мировые коммерческие запасы нефти в июле выросли на 36,5 млн баррелей. Запасы в странах ОЭСР выросли на 15 млн баррелей, до 2,736 млрд баррелей.