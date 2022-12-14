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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тысяч баррелей в сутки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 140 тысяч б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Так, аналитики незначительно повысили оценку спроса в 2021 году - на 10 тысяч б/с, до 97,67 млн б/с; прогноз на 2022 год по сравнению с октябрьским отчетом увеличен на 150 тысяч б/с - до 99,93 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,26 млн б/с против 2,12 млн б/с месяцем ранее.

МЭА также слегка повысило оценку мирового спроса на нефть в 2023 году со 101,39 млн б/с до 101,64 млн б/с. Таким образом, оценка роста потребления была повышена на 100 тысяч б/с - до 1,71 млн б/с.

Агентство отмечает, что спрос на нефть остается относительно устойчивым, особенно в странах не-ОЭСР. "Фактические данные по Китаю и Ближнему Востоку оказались в целом благоприятными, в основном благодаря дизтопливу. Спрос на нефть в странах ОЭСР, напротив, оставался низким из-за крайне слабого спроса на нефтехимическую продукцию в Европе и Азии, даже несмотря на продолжающийся переход с газа на нефть в производственных процессах", - сообщается в отчете.

Мировые коммерческие нефтяные запасы в октябре уменьшились на 23,2 млн баррелей, прежде всего, на фоне сокращения запасов нефтепродуктов - впервые с марта. При этом запасы в странах ОЭСР выросли - на 17,3 млн баррелей, до 2,765 млрд баррелей.

МЭА Китай ОЭСР
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