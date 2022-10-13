Россия в ближайшее время планирует производить 64 млн т СПГ в год

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия в ближайшее время планирует производить 64 млн тонн СПГ в год, затем намерена увеличивать объемы.

"Мы в рамках своей Энергетической стратегии начали развивать производство сжиженного природного газа. И в нынешней ситуации (санкционных ограничений - ИФ) надо активизировать работу в данном направлении. Сегодня мы производим 30 млн тонн на двух проектах: "Сахалин-2" и "Ямал СПГ", - в планах у нас увеличить производство в ближайший год до 64 млн тонн в год, а глобальная цель - выйти к 2030 году, может быть, чуть дольше, на уровень 100 млн тонн. Это дополнительно дает порядка 80-10 млрд куб. метров газа, которые могут быть поставлены любым потребителям, не только в Азиатско-Тихоокеанский регион, где будет наибольший рост потребления", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на "Российской энергетической неделе".

"Это те объемы, которые будут поставлены в любую точку мира. Для этого мы тоже стимулируем соответствующую работу в рамках импортозамещения по производству необходимого оборудования для СПГ", - добавил он.