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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

"Ямал СПГ" по итогам года может произвести рекордные 21 млн тонн сжиженного газа

"Ямал СПГ" по итогам года может произвести рекордные 21 млн тонн сжиженного газа
Луна над газотурбинной электростанцией ОАО "Ямал СПГ"
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Ожидаемый объем производства сжиженного природного газа на заводе "Ямал СПГ" НОВАТЭКа по итогам 2022 года - 21 млн тонн, сообщил журналистам заместитель генерального директора по производству Владислав Хлыбов.

"В этом году планируем произвести 21 млн тонн СПГ. Это будет максимальное количество выработки СПГ, которого мы за пять лет (работы проекта - ИФ) достигнем. (...) Мы в недавнем времени вышли на 120% от проектной мощности, получив проектную документацию, все экспертизы. Занимаем 5% рынка мирового СПГ", - сказал он.

Прогнозный показатель производства СПГ на 2023 год Хлыбов отказался называть, отметив только, что он уступит результату текущего года: "Больше не может быть. На 2023 год у нас чуть-чуть поменьше будет, потому что будут капитальные ремонты двух технологических линий. В этом году капитальных ремонтов у нас не было".

Ямал СПГ НОВАТЭК Владислав Хлыбов
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