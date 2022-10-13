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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Венгрия в четверг подпишет дополнение к контракту с "Газпромом"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Венгерская сторона в четверг подпишет с "Газпромом" дополнение к контракту на поставку газа, сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

"Контракт с "Газпромом" планируется подписать сегодня, поэтому думаю, нечестно сейчас это обсуждать (на какой срок Венгрия получит отсрочку в платежах за газ - ИФ). Но должен сказать, что для нас это очень благоприятное дополнение, потому что в финансовом смысле оно делает соглашение еще более выгодным для нас", - сказал он.

"Для нас основной вопрос - это безопасность поставок, поэтому "Газпром" поставляет законтрактованный газ не только по "Турецкому потоку", но мы договорились о дополнительных объемах с начала сентября, и они поставляются на 100% также", - добавил Сийярто.

Ранее сообщалось, что в октябре венгерский государственный энерготрейдер MVM договорился с "Газпромом" о возможности частичной отсрочки платежей за газ будущей зимой. Будапешт платит за газ "Газпрому" по индексу "на месяц вперед", основанному на котировках нидерландского хаба TTF.

В соглашении установлено пороговое значение цены, ниже которого оплата вносится незамедлительно, а то что выше - может быть выплачено равными долями в течение следующих трех лет.

Газпром Венгрия
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