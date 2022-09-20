Венгрия призвала ЕС не вводить новые санкции против РФ из-за энергетического кризиса

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник заявил, что ЕС не следует рассматривать вариант с введением новых санкций против России, поскольку это только усугубит энергетический кризис в Европе.

"ЕС следует перестать упоминать о восьмом пакете санкций, перестать сигнализировать о мерах, которые приведут только к дальнейшему обострению кризиса энергоснабжения", - приводят западные СМИ выдержки из заявления министра.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 14 сентября в Европейском парламенте в Страсбурге с докладом о состоянии Евросоюза, заявила о намерении Брюсселя продолжать санкционное давление на РФ.

Ранее Financial Times со ссылкой на представителей властей Евросоюза сообщала, что по меньшей мере 10 стран ЕС выступают против предложения ввести "потолок" на цены на российский газ, опасаясь, что РФ тогда полностью прекратит его поставки. Против этой идеи возражают, в частности, Италия, Польша, Греция.

В ЕС заявляли, что введение лимита цен на газ РФ потребует согласия всех 27 стран-членов Евросоюз, поскольку такая мера фактически является санкциями со стороны ЕС. Однако для принятия предложения об ограничении цен на газ от любых поставщиков будет достаточно лишь большинства голосов.