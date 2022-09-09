В Будапеште выступили против введения предельных цен на российский газ

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Предлагаемые ЕС планы ввести потолок цен на российский газ не соответствуют интересам ни Европы, ни Венгрии, полагает глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"План, который предусматривает потолок цен исключительно на российский трубопроводный газ, полностью противоречит как европейским, так и венгерским интересам", - приводит европейская пресса выдержки из обращения, которое министр распространил в соцсетях.

"Если ограничение на цены введут исключительно на газ из России, это, очевидно, приведет к незамедлительной остановке поставок российского газа. Не нужно быть Нобелевским лауреатом, чтобы понять это", - добавил Сийярто.

В Брюсселе 9 сентября состоится внеочередной Совет ЕС по энергетике, который обсудит высокие цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза.

Анонсируя ранее на этой неделе вклад Еврокомиссии в предстоящую дискуссию, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен настаивала на идее ввести предельную цену на российский газ.

Вместе с тем разные европейские источники выражали в последние дни скептическое отношение к возможности всерьез обсуждать на этом внеочередном совете данную тему. Они указывали на разброс мнений среди государств-членов и даже высказывали сомнения в том, что большинство из них поддержит сейчас эту меру, не имея ясности, каков её механизм и к чему она приведет.