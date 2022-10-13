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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Суд частично прекратил правовую охрану товарного знака Xiaomi в России

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам 11 октября частично удовлетворил заявление компании Smart international distribution limited (Гонконг) о досрочном прекращении за китайской компанией Xiaomi Inc охраны товарного знака "Xiaomi" (по международной регистрации 1352685) вследствие неиспользования.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд из-за неиспользования досрочно прекратил на территории России правовую охрану товарного знака в отношении части товаров 21-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе неэлектрических блендеров и посуды бытового назначения, ланч-боксов и керамики.

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Smart international просила суд прекратить охрану знака в отношении всех товаров 21-го класса МКТУ, который включает в основном домашние или кухонные малогабаритные приспособления и устройства, приводимые в действие вручную, утварь, включая туалетную и косметическую, некоторые изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракоты и стекла.

Оспариваемый знак был зарегистрирован 16 июня 2016 года на срок до 16 июня 2026 года.

Smart international distribution limited - один из крупных производителей мобильных телефонов и принадлежностей к ним.

Xiaomi - одна из ведущих компаний в мире по производству бытовой электроники и смарт-устройств.

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