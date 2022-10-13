Путин счел, что газовый хаб в Турции мог бы стать площадкой для образования цены на газ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Вчера на Энергетической неделе после консультаций с вашим министром энергетики, руководителем компании Botas договорились с "Газпромом", я сказал об этом публично, если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.

Путин добавил: "И в ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цен, потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования".

"Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать (их) на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски", - сказал Путин.