Дюков отметил, что нефтянка уже давно не в "теплой ванне" и умеет преодолевать сложности

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании в ближайшее время столкнутся с краткосрочными и среднесрочными сложностями, однако они решаемы за счет переориентирования поставок нефти и нефтепродуктов из Европы на новые рынки, заявил на пленарной сессии РЭН-2022 глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Он отметил, что российская нефтянка уже давно не находится в "теплой ванне" и имеет опыт преодоления сложностей, полученный еще восемь лет назад после введения первых санкций против отрасли.

"Первая задача, которая стоит перед нами, - законтрактовать те объемы нефти и нефтепродуктов, которые мы сейчас поставляем в Европу. Соответственно, эти объемы надо направить на новые рынки. Сейчас, если говорить об объемах поставки, осталось где-то около 1 млн б/с - нефть и нефтепродукты. Еще недавно эти объемы достигали 2-2,5 млн б/с. Это говорит о том, что задача по переориентации поставок решаема", - сказал Дюков.

"Вторая задача - непростая, но тоже которую нам предстоит решать и мы решаем, это создание инфраструктуры поставок, которая должна как раз поддержать наш выход на новые рынки. Здесь надо говорить не только о транспортной инфраструктуре на территории РФ - каких-то новых трубопроводах или портовых мощностях. Это, соответственно, инфраструктура, которая обеспечит морские перевозки: флот танкеров, соответствующая система страхования Hull & Machinery - судов, грузов, ответственности. Где-то необходимо создание системы расчетов и переход на новые валюты, что мы и делаем. Это развитие системы трейдинга и торговых операций, создание новых механизмов ценообразования", - добавил глава "Газпром нефти".

Он считает, что новые рынки имеют свою специфику, но, в то же время, они являются перспективными и быстрорастущими.

"Мы там уже присутствуем, нам нужно (это присутствие - ИФ) наращивать", - добавил он.

Дюков также отметил, что сотрудничество с новыми партнерами нужно рассматривать шире: не только в рамках поставок углеводородов, но и в технологической сфере, по поставкам оборудования. "С другой стороны, мы будем рады и приветствуем любые инвестиции со стороны других стран в наши проекты, которые реализуем на территории РФ", - сказал он.