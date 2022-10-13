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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Новак заявил, что российские нефтегазовые компании не сокращают инвестпрограммы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские нефтегазовые компании не сокращают свои инвестиционные программы, заявил на "Российской энергетической неделе" вице-премьер Алеклсандр Новак.

"У нас достаточно средств. Инвестпрограммы наших компаний не сокращены, - сказал он. - Я знаю это, потому что я общаюсь постоянно с компаниями и участвую в работе советов директоров".

Чиновник отметил, что на мировом уровне происходит глобальное недоинвестирование в углеводородную отрасль, и ситуация эта создана искусственно. По его словам, в отрасли накапливается недофинансирование, поскольку банки пошли на поводу у "хайпа зеленой энергетики", в результате инвестиции в отрасль были снижены в последние годы более чем в два раза, добавил вице-премьер.

"Никто не отказывается от зеленой энергетики, но идти надо плавно", - считает Новак.

Александр Новак
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