Решетников счел, что РФ даже в случае новых санкций сохранит объемы экспорта нефти

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия сохранит объемы поставок энергоресурсов и роль их стратегического поставщика на мировой рынок даже в случае новых санкций, при этом цены на российские энергоносители хоть и будут снижаться, но останутся на приемлемом уровне, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Сохранить объемы поставок и роль стратегического поставщика Россия сможет даже при введении новых санкций. На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта, соответственно при необходимости будет произведена и идет переориентация экспорта на восточные рынки. И в целом, без России сбалансировать мировые рынки невозможно", - сказал он, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Что касается цен на российские энергоносители, в прогноз (макропрогноз на 2023-2025 гг. - ИФ) заложено их постепенное сокращение. При этом в целом они останутся на приемлемом уровне. В эту пользу говорит и сотрудничество в рамках ОПЕК+, и недавно принятые решения, вы знаете", - добавил министр.