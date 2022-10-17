Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Решетников счел, что РФ даже в случае новых санкций сохранит объемы экспорта нефти

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия сохранит объемы поставок энергоресурсов и роль их стратегического поставщика на мировой рынок даже в случае новых санкций, при этом цены на российские энергоносители хоть и будут снижаться, но останутся на приемлемом уровне, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Сохранить объемы поставок и роль стратегического поставщика Россия сможет даже при введении новых санкций. На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта, соответственно при необходимости будет произведена и идет переориентация экспорта на восточные рынки. И в целом, без России сбалансировать мировые рынки невозможно", - сказал он, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Что касается цен на российские энергоносители, в прогноз (макропрогноз на 2023-2025 гг. - ИФ) заложено их постепенное сокращение. При этом в целом они останутся на приемлемом уровне. В эту пользу говорит и сотрудничество в рамках ОПЕК+, и недавно принятые решения, вы знаете", - добавил министр.

Максим Решетников Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов счел неактуальным повышение ставки НДФЛ в настоящее время

Силуанов счел неактуальным повышение ставки НДФЛ в настоящее время

Минфин до конца года направит часть средств ФНБ на финансирование расходов бюджета

Сербия до конца октября не будет экспортировать газ

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.

Опрос показал, что оценка вероятности рецессии в экономике США резко возросла

Опрос показал, что оценка вероятности рецессии в экономике США резко возросла

Минфин РФ подготовил предложения по налоговым каникулам для мобилизованных

Китайский FAW могут привлечь к управлению площадкой Nissan в Петербурге

Brent подорожала до $92,31 за баррель

Салливан заявил, что Байден намерен "методично" менять политику США в отношении Эр-Рияда

Миллер заявил о потенциале значительного расширения "Турецкого потока"

Миллер заявил о потенциале значительного расширения "Турецкого потока"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });