Введение потолка цен на нефть из РФ вызвало беспокойство в администрации Байдена

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ряд представителей администрации президента США Джо Байдена высказывают всё большую обеспокоенность тем, что план по ограничению цен на российскую нефть может иметь ответные негативные последствия после неожиданного сокращения квот на добычу странами ОПЕК+ на прошлой неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

США хотят сохранить достаточное количество поставок нефти из РФ на глобальном рынке, чтобы предотвратить скачок цен. Однако план США по введению потолка цен был сложным с самого начала и являлся предметом интенсивных дипломатических переговоров с европейскими союзниками. По словам источников, знакомых с ситуацией, его перспективы в настоящее время потенциально подорваны решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Тем не менее, план ограничения цен пользуется широкой поддержкой в президентской администрации и среди многих союзников. По словам одного из источников агентства, это предложение рассматривается как лучший из плохих вариантов сокращения доходов России от продажи нефти.

Но некоторые чиновники обеспокоены тем, что сокращение добычи ОПЕК+ увеличило волатильность на рынках, а действия США по ограничению цен на российскую нефть могут стать причиной скачка цен. Также усиливается обеспокоенность в отношении того, что Россия может принять ответные меры, прекратив поставки топлива.

По словам высокопоставленного чиновника министерства финансов США, страны, работающие над введением потолка цен на российскую нефть, проведут ряд встреч в течение следующих нескольких недель, чтобы определить его конкретный уровень.

Ранее представители Минфина говорили о том, что лимит должен быть выше средней себестоимости добычи в России, которая составляет около $44 за баррель, чтобы стимулировать продолжение добычи.

Знакомый с ходом переговоров G7 источник сказал агентству, что встречи с официальными представителями стран-участниц группы по вопросу установления потолка цен начнутся во второй половине октября. По его словам, сначала они постараются установить потолок для цен на нефть, а затем рассмотрят лимит для нефтепродуктов.