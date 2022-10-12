Президент РФ допустил, что практику потолка цен могут распространить на другие страны

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сегодня отсутствуют гарантии того, что практика ценового потолка на нефть не будет распространена на другие отрасли и на другие страны, помимо России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Допустим, как уже говорил, будет введен пресловутый потолок цен на нефть. Но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики - в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, металлургии? Причем не только в отношении России, но и любой другой страны мира. Никто таких гарантий уже не даст", - сказал Путин в среду на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, это значит, что "своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику, по сути, создают угрозу для благополучия миллиардов людей".

Ранее в октябре вступил в силу очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России, который, в частности, предусматривает юридическую базу для введения потолка цен на нефть из РФ.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов.