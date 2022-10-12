Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия готовится к европейскому эмбарго российских энергоресурсов, РФ переориентирует свои ресурсы на восток, одновременно рассчитывая сохранить свой экспортный потенциал, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Сегодня наша энергетика стабильна. Да, в газе есть форс-мажор в связи с диверсиями на критически важных инфраструктурных объектах ("Северные потоки"- ИФ). Мы готовимся к той ситуации, которая будет с декабря по нефти и с февраля 2023 года по нефтепродуктам. Для этого ведём работу по переориентации своих ресурсов на восток. И рассчитываем, что страна останется одним из основных энергетических партнёров в мире", - подчеркнул Новак.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ.