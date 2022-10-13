Биткойн упал до минимума с июня на данных об инфляции в США

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Курс биткойна упал на 4% в ходе торгов в четверг после публикации данных о более высокой, чем ожидалось, инфляции в США.

Цена биткойна на 16:11 по Москве опустилась на 4,4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составила $18,312 тыс., что является самым низким уровнем с 18 июня.

Курс эфира (Ethereum) упал на 6,6%, до $1,212 тыс.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, показали опубликованные в четверг данные Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума за семь месяцев по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

В помесячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,4%, хотя аналитики ждали подъема на 0,2%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе.

"Весь мир смотрит на данные по американской инфляции, чтобы попытаться предугадать действия Федрезерва", - отметил основатель исследовательской компании Truflation Штефан Раст.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция повышает вероятность очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании ФРС, которое пройдет 1-2 ноября.