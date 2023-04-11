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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Биткойн превысил $30 тыс. впервые с прошлого лета

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Биткойн продолжает дорожать во вторник и стоит более $30 тыс., пишет MarketWatch.

Курс биткойна в ходе торгов поднимается на 3,2% и составляет $30 074, согласно данным CoinDesk. Накануне котировки доходили до $30 321, превысив отметку в $30 тыс. впервые с 10 июня 2022 года. С начала года криптовалюта взлетела в цене на 81%.

Поддержку биткойну оказывает тот факт, что некоторые инвесторы воспринимают криптовалюту как защитный актив и вкладываются в него на фоне банковского кризиса, отметил президент и со-основатель ProChain Capital Дэвид Тавил.

"Я считаю, что также был приток ликвидности из Азии, особенно со стороны азиатских высокотехнологичных компаний, которые ищут, куда вложить свои средства", - написал основатель Truflation Стефан Раст.

Биткойн взял высоту в $30 тыс., преодолев серьезный уровень сопротивления, пишет агентство Bloomberg. С точки зрения теханализа следующими целями для криптовалюты могут стать $30 800 и $31 200.

CoinDesk
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