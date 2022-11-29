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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Выручка "Мегафона" за девять месяцев по РСБУ выросла на 5,2%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Мегафон" по РСБУ за девять месяцев текущего года составила 237,8 млрд рублей, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в бухотчетности оператора.

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Прибыль от продаж возросла в 2,9 раза - до 60 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 27,8 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом себестоимость в январе-сентябре снизилась на 18,3% и составила 135,3 млрд рублей.

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2022 года составила 22,4 млрд рублей, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Мегафон" - один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Мегафон
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