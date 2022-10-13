Золото и серебро начали дешеветь на данных об инфляции в США

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото и серебро снижаются в ходе торгов в четверг после того, как данные Минтруда США укаазали на лишь незначительное замедление инфляции.

К 18:28 по Москве котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижались на 0,67% - до $1666,20 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в декабре подешевело на 0,62% и стоит $18,82 за унцию.

Цены на палладий снизились на 0,8%, до $2119,50 за унцию, тогда как платина подорожала на 0,7%, до $887,1 за унцию.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, показали данные Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными Bloomberg.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

"Золото дешевеет после данных об инфляции, которые вызвали опасения, что Федрезерв может повысить ставку на целый процентный пункт в ноябре", - сказал MarketWatch президент GoldSeek.com Питер Спина.