США не поверили в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - США не согласны с утверждениями Эр-Рияда, что решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, заявил представитель Совета безопасности США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что МИД Саудовской Аравии может попытаться дать этому иную трактовку или уйти от ответа, но "факты тут просты". По его мнению, решение ОПЕК+ ослабляет эффективность санкций против России.

Согласно утверждениям Кирби, другие страны, входящие в ОПЕК+, в негласном порядке сообщали США, что "чувствуют принуждение для поддержки политики Саудовской Аравии". Также он сказал, что США ранее представили саудовским властям информацию, доказывающую, будто рыночных обоснований для планируемого шага нет, и следует подождать следующей встречи ОПЕК+.

На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан отмечал, что вызвавшее недовольство Вашингтона решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти было экономическим, а не политическим.

В свою очередь Associated Press (AP) cо ссылкой на заявление саудовского МИД сообщало, что американская сторона призывала Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу. AP отмечало, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц могла уменьшить риск роста цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, в ходе которых Демократическая партия президента США Байдена попытается сохранить большинство.