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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Эр-Рияде заявили, что США призывали отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

В Эр-Рияде заявили, что США призывали отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская сторона призывала Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу, сообщает Associated Press cо ссылкой на заявление саудовского МИД.

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"Правительство королевства пояснило на консультациях американской администрации, что все экономические анализы указывают, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц, в соответствии с предложением, будет иметь негативные экономические последствия", - указано в заявлении.

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Агентство Associated Press со своей стороны отмечает, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц могла уменьшить риск роста цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, в ходе которых Демократическая партия президента США Джо Байдена попытается сохранить большинство.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США стоит пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. По его словам, для Эр-Рияда будут последствия за решение сократить добычу нефти.

На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

США Саудовская Аравия
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