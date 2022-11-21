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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Путин в понедельник обсудит ситуацию в животноводстве и птицеводстве

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференцсвязи примет участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области, состоится обсуждение ситуации в животноводстве и птицеводстве, сообщила пресс-служба главы российского государства.

"В ходе мероприятия министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики", - говорится в сообщении.

К разговору о развитии отрасли подключатся ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота, отмечает пресс-служба.

Владимир Путин Дмитрий Патрушев
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