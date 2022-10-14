Закрытие сделки по передаче активов Nissan в РФ в госсобственность ожидается в ноябре

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Закрытие сделки по передаче японским автоконцерном Nissan активов в РФ, включая завод в Санкт-Петербурге, в собственность российского ФГУП "НАМИ" ожидается в ноябре, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Закрытие сделки по Nissan ожидается в начале ноября с учетом всех необходимых согласований", - сказал он.

Во вторник Nissan сообщил, что исполнительный комитет компании одобрил передачу активов в госсобственность РФ в лице "НАМИ". В периметр сделки входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге (в том числе завод ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), а также центр продаж и маркетинга в Москве.

По условиям сделки, Nissan имеет опцион на выкуп своей доли в российском юрлице в течение следующих шести лет. Сообщалось, что сделка пройдет по символической цене.

В Nissan заявляли, что сделка, в результате которой компания "понесет единовременные убытки в размере около 100 миллиардов иен", будет официально закрыта в ближайшие недели после получения разрешений от соответствующих органов.

Минпромторг РФ в сообщении о достижении договоренностей между Nissan и "НАМИ" отмечал, что предприятие автопроизводителя сохранит работоспособность и рабочие места (около 2 тыс. сотрудников), а "АвтоВАЗ" будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan.

"НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия", - также сообщал Минпромторг со ссылкой на Мантурова.

Завод японской Nissan в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия - около 2 тыс. человек.