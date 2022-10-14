Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Закрытие сделки по передаче активов Nissan в РФ в госсобственность ожидается в ноябре

Закрытие сделки по передаче активов Nissan в РФ в госсобственность ожидается в ноябре
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Закрытие сделки по передаче японским автоконцерном Nissan активов в РФ, включая завод в Санкт-Петербурге, в собственность российского ФГУП "НАМИ" ожидается в ноябре, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Закрытие сделки по Nissan ожидается в начале ноября с учетом всех необходимых согласований", - сказал он.

Во вторник Nissan сообщил, что исполнительный комитет компании одобрил передачу активов в госсобственность РФ в лице "НАМИ". В периметр сделки входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге (в том числе завод ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), а также центр продаж и маркетинга в Москве.

По условиям сделки, Nissan имеет опцион на выкуп своей доли в российском юрлице в течение следующих шести лет. Сообщалось, что сделка пройдет по символической цене.

В Nissan заявляли, что сделка, в результате которой компания "понесет единовременные убытки в размере около 100 миллиардов иен", будет официально закрыта в ближайшие недели после получения разрешений от соответствующих органов.

Минпромторг РФ в сообщении о достижении договоренностей между Nissan и "НАМИ" отмечал, что предприятие автопроизводителя сохранит работоспособность и рабочие места (около 2 тыс. сотрудников), а "АвтоВАЗ" будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan.

"НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия", - также сообщал Минпромторг со ссылкой на Мантурова.

Завод японской Nissan в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия - около 2 тыс. человек.

Nissan
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дефицит баланса внешней торговли еврозоны в августе вырос до рекорда

Дефицит баланса внешней торговли еврозоны в августе вырос до рекорда

В Думе банкирам предложили замораживать кредиты пропавшим без вести мобилизованным

В Думе банкирам предложили замораживать кредиты пропавшим без вести мобилизованным

"Интер РАО" купило энергомашиностроительные активы Siemens Energy в РФ

"Интер РАО" купило энергомашиностроительные активы Siemens Energy в РФ

Финансовая G20 вновь закончила встречу без итогового коммюнике

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

В Citi сочли, что доллар перестанет расти лишь с началом восстановления мировой экономики

В Citi сочли, что доллар перестанет расти лишь с началом восстановления мировой экономики

Twitter сообщила о проверке регуляторами в США действий Маска по покупке компании

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по спутникам Starlink для Украины

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });