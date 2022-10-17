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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Китайский FAW могут привлечь к управлению площадкой Nissan в Петербурге

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн FAW может быть привлечен при посредничестве ПАО "КАМАЗ" для управления производственной площадкой Nissan в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), которую японский автопроизводитель в октябре передал в госсобственность России.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с планами властей в отношении этой площадки.

Минпромторг ранее объявил, что петербургский завод Nissan мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр компании в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве будут проданы подведомственному ФГУП "НАМИ" за символическую стоимость. Сделка, закрытие которой ожидается в начале ноября, предусматривает опцион на обратный выкуп японским концерном своих активов в РФ в течение шести лет.

Как сказал один из источников газеты, у российского ФГУПа будет производственный партнер - российская компания, которая станет управлять петербургским заводом. Этим партнером может стать "КАМАЗ", но "есть и конкуренты". Собеседник газеты объяснил необходимость привлечения партнера тем, что НАМИ не является производственной компанией.

Другой источник издания подтверждает, что такое предложение было сделано "КАМАЗу". При этом "КАМАЗ", помимо собственного производства грузовиков в Набережных Челнах, автобусов и электробусов в Башкирии и Москве, также вовлечен в проект восстановления производства на "Москвиче" (бывший завод Renault в России), имеет 50% завода и должен по соглашению с Москвой обеспечить финансирование проекта в размере 5 млрд рублей.

Оба источника "Ведомостей" говорят, что в качестве одного из вариантов для загрузки завода Nissan обсуждается сотрудничество с китайской FAW, не уточняя, на какой стадии сейчас переговоры и какие могут быть альтернативы этому концерну. FAW (First Automobile Works - Автозавод N1) - госкомпания, основанная в 1953 году в Чанчуне, это старейший китайский автоконцерн, созданный при содействии СССР.

В современной России компанию представляет ООО "ФАВ - Восточная Европа". С 2007 года компания продает коммерческие и грузовые автомобили, с 2012 года - и легковые. В 2017-2018 году легковые машины FAW Besturn X80 выпускались крупноузловым методом на калининградском "Автоторе".

Продажи грузовиков FAW в России по итогам 2021 года подскочили в 2,5 раза, до 1733 единиц, следует из данных "Автостат инфо" по статистике о регистрациях транспортных средств. Доля рынка компании в этом сегменте составила 1,1%. Продажи легковых машин китайского бренда в прошлом году выросли на 17%, до 3137 штук, но за 9 месяцев 2022 года снизились на 34%, до 1672 машин, говорится в статистике Ассоциации европейского бизнеса.

Nissan FAW Петербург НАМИ КАМАЗ АЕБ
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