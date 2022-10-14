Citigroup в III квартале сократил чистую прибыль на 25%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на четверть и увеличил выручку на 6%, при этом оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,5 млрд, или $1,63 в расчете на акцию, по сравнению с $4,6 млрд, или $2,15 на акцию, за аналогичный период 2021 года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Citigroup в третьем квартале на уровне $1,42 на акцию.

Квартальная выручка банка выросла на 6%, до $18,5 млрд с $17,4 млрд, также превысив консенсус-прогноз экспертов на уровне $18,3 млрд.

Подразделение по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group, ICG) сократило выручку на 5%, до $9,47 млрд. Его чистая прибыль упала на 30%, до $2,19 млрд.

Доходы подразделения от операций с акциями упали на 25%, до $1 млрд, а выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью увеличилась на 1%, до $3,06 млрд.

Выручка в сфере частного банкинга и управления состояниями (Personal Banking and Wealth Management) повысилась на 6%, до $6,19 млрд, а прибыль упала на 58%, до $792 млн.

Объем отчислений на возможные потери по кредитам снизился на 8% и составил $887 млн.

Объем выданных банком кредитов на конец третьего квартала составил $646 млрд, за год снизившись на 3%. Сумма депозитов на счетах банка также понизилась на 3% и составила $1,3 трлн.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец сентября составил 12,2% против 11,9% тремя месяцами ранее и 11,7% в конце сентября прошлого года.

Citi уведомил международных клиентов в России о намерении свернуть практически все сервисы по работе с российскими институциональными клиентами к концу первого квартала 2023 года. В будущем банк планирует оставить только те операции в России, которые необходимы для выполнения остающихся юридических и регуляторных обязательств.

С начала 2022 года капитализация Citigroup упала на 28,9%, до $79,3 млрд.