Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

По сведениям WSJ, переговоры группы о продаже российской розницы зашли в тупик

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американская Citigroup подтвердила, что свернет российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.

"Citi сегодня объявила о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России", - говорится в заявлении группы.

Процесс сворачивания операций начнется уже в третьем квартале и затронет примерно 2,3 тысячи сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц. При этом Citi продолжает поддерживать международных корпоративных клиентов, сворачивающих свои операции в России.

"За последние несколько месяцев Citi рассмотрела большое количество вариантов продажи этих бизнесов в России. Очевидно, что из-за осложняющих процесс факторов решение о сворачивании российского розничного бизнеса и бизнеса по работе с малыми и средними предприятиями является самым разумным. В ходе процесса мы будем поддерживать наших сотрудников, клиентов и партнеров, которых затронет данное решение", - сказала через пресс-службу руководитель подразделения Citi "Активы, подлежащие продаже, и непрофильные активы" Тити Коул.

На конец второго квартала 2022 года присутствие Citi в России в финансовом выражении оценивалось в $8,4 млрд, из которых на розницу и МСП пришлось примерно $1 млрд.

Ожидается, что затраты Citi в связи с процессом сворачивания этих бизнесов составят примерно $170 млн, преимущественно в течение ближайших 18 месяцев, в основном из-за затрат на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и других относящихся к процессу выплат.

Ранее о том, что переговоры о продаже американской Citigroup своего розничного бизнеса в России зашли в тупик из-за конфликта на Украине и последовавших санкций против российской финансовой системы, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, группа решила свернуть розничный банковский бизнес в России и собиралась объявить об этом уже 25 августа.

Citi в апреле 2021 года сообщила о планах уйти из банковской розницы в России. После начала военной операции на Украине группа также заявила о намерении свернуть и другие направления российского бизнеса. Российский Ситибанк прекратил привлекать на обслуживание новых клиентов.

До начала военной операции на Украине розничным бизнесом Citi интересовались Альфа-банк, Райффайзенбанк, а также ВТБ, который в августе 2021 года направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение. В январе 2022 года финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов заявил "Интерфаксу", что банк не рассчитывает на покупку розничного бизнеса Citi в России. Топ-менеджмент Альфа-банка также сообщил, что банк потерял интерес к розничному бизнесу Citi.

Группа не оставила попыток продать банковскую розницу в России и после 24 февраля, когда началась военная операция на Украине. В частности, по данным Financial Times, велись переговоры с несколькими покупателями, в их число входили Экспобанк, страховая компания "РЕСО-Гарантия" и Росбанк.

Розничный кредитный портфель Ситибанка по МСФО за первое полугодие 2021 года составлял 48,6 млрд рублей (25% от общего портфеля).