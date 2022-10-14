Клиенты Тинькофф банка за рубежом не могут войти в мобильный банк и брокерское приложение

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Клиенты Тинькофф банка, находящиеся за рубежом, не могут войти в мобильный банк и брокерское приложение, кредитная организация советует им воспользоваться российским IP-адресом.

О том, что наблюдаются сложности со входом в онлайн-банк и "Тинькофф инвестиции" за границей или при включенном VPN, "Интерфаксу" сообщили несколько клиентов банка.

"Сложности в работе приложения у части клиентов за границей могут быть связаны с использованием IP-адресов вне юрисдикции РФ. Советуем таким клиентам воспользоваться российским IP-адресом", - заявил представитель Тинькофф банка.