Тинькофф банк восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Тинькофф банк восстановил работу мобильного приложения после сбоя, сообщили "Интерфаксу" клиенты кредитной организации.

"Технический сбой в работе приложения или личного кабинета Тинькофф устранен", - заявили в пресс-службе банка.

Ранее в понедельник клиенты банка сообщили, что испытывают сложности в использовании мобильного приложения и с переводами. По их словам, не работали переводы по Системе быстрых платежей (СБП) в этот банк из других кредитных организаций.