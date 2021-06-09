У "Тинькофф инвестиций" возникли проблемы в работе приложения

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Клиенты "Тинькофф инвестиций" испытывают сложности в работе с приложением, мобильное приложение Тинькофф банка в целом функционирует в штатном режиме - сбой затронул небольшое количество его пользователей.

Клиенты "Тинькофф инвестиций" пожаловались на сбой приложения в соцсетях. "По техническим причинам может не отображаться история операций и портфель. При этом в приложении можно совершать сделки. Работаем над исправлением ситуации", - написал в ответ на жалобы Тинькофф банк в твиттере.

В результате технического инцидента у небольшого числа пользователей (в общей сложности 5% клиентов) могли не отображаться два информационных экрана: история операций и портфель. Инцидент не затронул торговый функционал — все пользователи могли совершать сделки. — Тинькофф (@tinkoff_bank) June 9, 2021

"В результате технического инцидента у небольшого числа пользователей (в общей сложности 5% клиентов) могли не отображаться два информационных экрана: история операций и портфель. Инцидент не затронул торговый функционал - все пользователи могли совершать сделки. Проблема была устранена менее, чем за час. Сейчас функционал сервиса доступен в полном объеме", - позже сообщил "Интерфаксу" представитель "Тинькофф инвестиций".

Со сложностями в работе онлайн-банка "Тинькофф" столкнулась небольшая часть клиентов кредитной организации. "У части клиентов наблюдались затруднения со входом и авторизацией в мобильном приложении "Тинькофф". Ситуация затронула 0,3% клиентов, в течение часа все затруднения были ликвидированы", - сообщил представитель банка.

Количество клиентов "Тинькофф инвестиций" превышает 3,5 млн человек.