Корпорация МСП запустила агрегатор закупок малого объема крупнейших госкомпаний у бизнеса

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "Корпорация МСП" запустила агрегатор закупок малого объема (ЗМО) крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из сообщения корпорации.

"В условиях санкций и непростой экономической ситуации возможности для реализации своей продукции у многих предпринимателей заметно сократились, а у кого-то и вовсе схлопнулись, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Участие в закупках позволяет малому и среднему бизнесу, как минимум, компенсировать потерю прежних возможностей на время поиска новых, а как максимум – полностью переориентироваться на это направление".

В сообщении отмечается, что на своей "Цифровой платформе МСП.РФ" корпорация запустила сервис "Доступ к закупкам крупных госкомпаний". Он предоставляет малому и среднему бизнесу возможность участия в закупках по 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг у отдельных видов юридических лиц"). "Пользователи платформы могут сделать все необходимое в одном месте: от поиска подходящих торгов, подготовки и подачи заявок до заключения договоров и получения защиты при нарушении прав МСП-поставщиков", - говорится в сообщении.

При этом в "Корпорации МСП" "Интерфаксу" уточнили, что на сервисе представляется информация о ЗМО из 30 источников, включая электронные торговые площадки (ЭТП), их отдельные секции и электронные магазины самих заказчиков. В настоящее время на этом агрегаторе представлена соответствующая информация с семи ЭТП: АГЗРТ, "ЭТП Газпромбанка" (ЭТП ГПБ), "НЭП-Фабрикант", "Российский аукционный дом" (РАД), "Росэлторг" (ЕЭТП), "Сбербанк-АСТ" ("Сбер А") и "ТЭК-Торг". Выбрав нужные торги, предприниматель переходит на сайт конкретной закупки на конкретной ЭТП.

По данным "Корпорации МСП", к настоящему времени сервисом воспользовались около 200 субъектов МСП, заключивших с крупнейшими госкомпаниями договоры на 725 млн рублей.

Помимо этого, "Корпорация МСП" организовала на базе агрегатора два дополнительных сервиса - "Гид по закупкам" (предоставление консультаций по подготовке документации, правилам получения ЭЦП, заключению договоров и т.п.) и "Сфера знаний" (обучающие видеолекции, записи онлайн-мероприятия для МСП-поставщиков и пр.).

По действующему закупочному законодательству, госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги. В прошлом году эти нормы распространялись на 1839 госкомпаний. В текущем году эта норма распространена на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тыс. (по оценкам ряда экспертов - может достигать 40 тыс.). Мониторингом выполнения этих требований (в отношении крупнейших госкомпаний - ИФ) занимается "Корпорация МСП".

По данным корпорации, за I половину текущего года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП превысил 1,9 трлн рублей.