Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,3%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В октябре розничные продажи в США выросли на 1,3% к сентябрю, сообщило Министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя на 1%, аналогичный подъем предусматривал прогноз Trading Economics.

В сентябре показатель розничных продаж не изменился, как и сообщалось ранее.

Октябрьские данные указывают на устойчивость потребительских расходов, несмотря на высокую инфляцию и рост стоимости заимствований, которые давят на спрос, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 1,3% после роста на 0,1% в сентябре. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,9% по сравнению с ростом на 0,6% месяцем ранее.

Реализация автомобилей и автозапчастей выросла на 1,3%, продажи на АЗС увеличились на 4,1%.

Продажи стройматериалов в октябре выросли на 1,1%, как и продажи в мебельных магазинах. В то же время продажи электроники снизились на 0,3%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в октябре вырос на 8,3%. В сентябре рост розничных продаж составил 8,6%.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.