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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Более 650 судов получили разрешение на движение за время реализации стамбульской зерновой сделки

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты в среду покинули девять судов с более 150 тыс. тонн продовольствия, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"11 октября украинские порты покинули девять судов, они перевозят в общей сложности 150 459 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Два судна Great Arsenal (27 499 тонн пшеницы) и Jasmin Queen (9,5 тыс. тонн рапса) отплыли в Турцию, сухогруз Agnes Victory (42 тыс. тонн подсолнечного масла) - в Индию. Судно Lugano (27,1 тыс. тонн кукурузы) направилось в Испанию, Simas (13,4 тыс. тонн кукурузы) - в Ливан.

Помимо этого, сухогруз KLC Erciyes доставит в Египет 11,5 тыс. тонн соевых бобов, судно Lucky - 7 560 тонн кукурузы в Италию. Судно Elif S перевозит в Грецию 6,2 тыс.тонн рапсового шрота, сухогруз Ege Bey - 5,7 тыс. тонн семян подсолнечника во Францию.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 12 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 210 199 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 656 судов - 331 на прибытие в украинские порты и 325 - на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина Турция
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