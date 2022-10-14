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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Цены на нефть теряют около 3% и завершают неделю падением

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко ускорили падение в ходе торгов в пятницу, завершая неделю в минусе на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив спроса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:12 по московскому времени в пятницу составляет $92,15 за баррель, что на $2,42 (2,56%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,67 (3%), до $86,44 за баррель.

Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители.

Опасения рынка усилились после публикации накануне данных Минтруда США, показавших более медленное, чем ожидалось, ослабление темпов инфляции. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки Федрезервом на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg.

В то же время рынок в ближайшее время не ждет роста спроса в Китае, считающемся одним из крупнейших потребителей нефти в мире. Власти страны ужесточили антиковидную политику на этой неделе в преддверии ХХ съезда Коммунистической партии Китая, который начинается на этих выходных.

Brent WTI
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