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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Минфин РФ подготовил предложения по налоговым каникулам для мобилизованных

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан в части предоставления им налоговых каникул, говорится в сообщении министерства.

Так, в частности, на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, продляются сроки уплаты налогов (за исключением НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода), сборов (кроме торгового сбора, госпошлины, сбора за пользование объектами животного мира) и страховых взносов, которые приходятся на данный период.

На этот срок также приостанавливается вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок (и проведении уже назначенных), проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.

Также на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, продляется срок представления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности.

Помимо этого, на шесть месяцев увеличиваются предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.

Данные меры распространяются на мобилизованных граждан, включая предпринимателей, а также организации, где мобилизованный гражданин является единственным участником и руководителем в одном лице.

Минфин РФ
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