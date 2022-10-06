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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Москалькова сообщила о проблемах с оформлением соцподдержки семьям мобилизованных

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Отдельные мобилизованные граждане не могут получить свидетельства о мобилизации, чтобы отправить их родственникам для получения социальной помощи, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова после поездки в пункт подготовки призывников.

"Посетила одну из воинских частей Екатеринбургского гарнизона. Там сейчас располагаются мобилизованные граждане из Свердловской и Челябинской областей. (...) Люди жалуются, что не могут получить документ о мобилизации и передать семьям для получения социальной поддержки", - сообщила омбудсмен в телеграм-канале.

Также, по ее словам, мобилизованные жалуются, что судебные приставы блокируют их банковские карты. Закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей, Совет Федерации одобрил 4 октября, но документ еще не подписан президентом.

"Проблемным моментом" омбудсмен назвала и обращения военнослужащих по поводу положенных им выплат от регионов.

"Взяла на личный контроль обращение каждого мобилизованного. Ни один вопрос не должен остаться нерешенным", - пообещала Москалькова.

Хроника 24 февраля – 06 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Татьяна Москалькова Екатеринбург Челябинская область Свердловская область Украина
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